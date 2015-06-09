Министр образования обнародовал имена колледжей, которые в 2015-2016 гг. будут переданы в подчинение вузов

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Министр образования Микаиль Джаббаров обнародовал имена колледжей, которые в 2015-2016 гг. будут переданы в подчинение вузов. Министр ответил на вопросы агентства Report и заявил, что процесс включения колледжей в состав вузов будет осуществляться постепенно.

По его словам, это не будет распространяться на все колледжи: "Это затронет несколько колледжей. Министерство образования подготовило соответствующие предложения для 2015-2016 учебного года и представило в кабинет министров. В настоящее время идет процесс согласования с соответствующими организациями".

Министр отметил, что вначале предложено включение финансово-экономического колледжа в состав Азербайджанского государственного экономического университета: "В дальнейшем предусмотрена передача Бакинского государственного колледжа связи и транспорта в состав Азербайджанского технического университета".