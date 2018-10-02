Министр образования назначил себе нового советника

© Report/ Firi Salim

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов назначил себе нового советника.

По полученным Report сведениям, соответствующим приказом министра на эту должность назначен Эльнур Мамедов.

Отметим, что Эльнур Мамедов в 2002 году в Бакинском государственном университете окончил бакалавриат по специальности Международное право, в 2004 году - магистратуру. В 2005 году завершил свое образование по степени магистра на юридическом факультете Университета Вашингтона (США).

В разные годы Э.Мамедов работал в аппарате министерства налогов (начальник отдела), в частой юридической фирме, в должности заместителя генерального директора, члена Совета директоров и председателя крупных предприятий, действующих в реальном секторе экономики страны.