 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр образования назначил себе нового советника

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов назначил себе нового советника.

    По полученным Report сведениям, соответствующим приказом министра на эту должность назначен Эльнур Мамедов.

    Отметим, что Эльнур Мамедов в 2002 году в Бакинском государственном университете окончил бакалавриат по специальности Международное право, в 2004 году - магистратуру. В 2005 году завершил свое образование по степени магистра на юридическом факультете Университета Вашингтона (США). 

    В разные годы Э.Мамедов работал в аппарате министерства налогов (начальник отдела), в частой юридической фирме, в должности заместителя генерального директора, члена Совета директоров и председателя крупных предприятий, действующих в реальном секторе экономики страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi