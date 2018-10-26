Министр образования Грузии ознакомился с новым образовательным центром в Марнеули

Тбилиси. 26 октября. REPORT.AZ/ Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили посетил недавно открывшийся в районе компактного проживания азербайджанцев - Марнеули частный международный образовательный центр "Момавали" ("Будущее").

Как сообщает грузинское бюро Report, министр ознакомился с условиями, созданными в образовательном центре, провел беседы с учащимися, их родителями и педагогами.

На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, губернатор региона Квемо-Картли Шота Рехвиашвили, руководящие лица Марнеульского района, директор компании SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов и другие официальные лица.

Выступивший М.Батиашвили подчеркнул значение проведения в образовательном центре обучения на грузинском языке: "Большинство преподавателей в центре - молодые кадры. Выражаю признательность частному сектору и донорским организациям, оказавшим поддержку в реализации успешного проекта. Преподавание грузинского языка в таком многонациональном районе как Марнеули, представляет государственное значение".

Образовательный центр был открыт при поддержке посольства Болгарии в Грузии и Евросоюза. При центре также действует детский сад. В образовательном центре, где работают молодые и опытные педагоги из Марнеули и Тбилиси, на данный момент обучается около 150-ти детей, большинство из которых этнические азербайджанцы.

Отметим, что рассчитанный на 500 учащихся современный образовательный центр приступил к деятельности с сентября этого года.