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Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников

Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников "Сегодня во всех учебных заведениях было возобновлено обучение".
Наука и образование
29 сентября 2021 г. 12:04
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
Эмин Амруллаев
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"Сегодня во всех учебных заведениях было возобновлено обучение".

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр поздравил учащихся и пожелал, чтобы учебный процесс в очном формате не прерывался в условиях пандемии.

Отметим, что на сегодняшний день во всех учебных заведениях Азербайджана восстановлено очное обучение. 29 сентября в университетах, средних специальных учебных заведениях (колледжах), а также в старших классах средних школ (V-XI классы) начался новый учебный год.

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