Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников

"Сегодня во всех учебных заведениях было возобновлено обучение".
Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Министр поздравил учащихся и пожелал, чтобы учебный процесс в очном формате не прерывался в условиях пандемии.
Отметим, что на сегодняшний день во всех учебных заведениях Азербайджана восстановлено очное обучение. 29 сентября в университетах, средних специальных учебных заведениях (колледжах), а также в старших классах средних школ (V-XI классы) начался новый учебный год.