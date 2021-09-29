Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников

"Сегодня во всех учебных заведениях было возобновлено обучение".

"Сегодня во всех учебных заведениях было возобновлено обучение".

Как сообщает Report, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр поздравил учащихся и пожелал, чтобы учебный процесс в очном формате не прерывался в условиях пандемии.

Отметим, что на сегодняшний день во всех учебных заведениях Азербайджана восстановлено очное обучение. 29 сентября в университетах, средних специальных учебных заведениях (колледжах), а также в старших классах средних школ (V-XI классы) начался новый учебный год.