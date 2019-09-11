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Министр образования: Допустившие недочеты в работе руководители отстраняются от работы

Министр образования АР: Против допустивших недочеты принимают меры

"В этом году за недочеты в работе были отстранены от должностей руководители отделов образования 6-ти районов, трудовой контракт с ними был расторгнут". 

Как сообщает Report, об этом на республиканской конференции работников образования заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов

По его словам, в некоторых случаях были выявлены случаи неполного выполнения на местах принятых нормативных правил: "За допущенные недочеты в отношении 10-ти руководителей районных отделов и 3-х руководителей Территориальных финансово-расчетных центров применены административные меры. Расторгнуты трудовые договоры с  8-ю директорами и 6-ю замдиректорами. Административные меры также приняты в отношении 29 директоров и 37 замдиректоров и пр. Лица, допустившие недочеты, будут наказаны". 

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