Министр: Образование женщин - один из важнейших факторов прогресса общества

Образование женщин является одним из важнейших факторов, способствующих прогрессу общества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии презентации "Стипендиальной программы Ханифы Маликовой-Зардаби-2025", реализуемой в рамках проекта "Поддержка образованию молодых девушек".

Министр отметил роль женщин в развитии образования, добавив, что в долгосрочной перспективе проект принесет пользу не только учащимся, но и госучреждениям, частному сектору и азербайджанскому обществу в целом.

"Уже пятый год эта инициатива поддерживает получение образования сотнями молодых азербайджанских девушек, что вновь подтверждает важность женского образования", - сказал Амруллаев.