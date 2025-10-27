Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Министр: Образование женщин - один из важнейших факторов прогресса общества

    Наука и образование
    27 октября, 2025
    16:32
    Министр: Образование женщин - один из важнейших факторов прогресса общества

    Образование женщин является одним из важнейших факторов, способствующих прогрессу общества.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии презентации "Стипендиальной программы Ханифы Маликовой-Зардаби-2025", реализуемой в рамках проекта "Поддержка образованию молодых девушек".

    Министр отметил роль женщин в развитии образования, добавив, что в долгосрочной перспективе проект принесет пользу не только учащимся, но и госучреждениям, частному сектору и азербайджанскому обществу в целом.

    "Уже пятый год эта инициатива поддерживает получение образования сотнями молодых азербайджанских девушек, что вновь подтверждает важность женского образования", - сказал Амруллаев.

    Эмин Амруллаев стипендиальная программа
