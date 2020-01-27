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Министр о возвращении азербайджанских студентов в Турцию

Министр о возвращении азербайджанских студентов в Турцию

"Завершен процесс возвращения в Азербайджан 102 студентов, получавших образование в регионах, пострадавших от землетрясения в Турции. Все студенты вернулись на родину живыми и здоровыми".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он также внес ясность в дальнейшую судьбу вернувшихся на родину азербайджанских студентов: "Сейчас они на каникулах. Что будет дальше, можно будет точно сказать через какое-то время, в зависимости от того, как там сложится ситуация, будет ли предоставлен какой-то перерыв в учебе. Также все будет зависеть от возможностей вузов, и от того, что решат сами студенты".

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