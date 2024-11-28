Обсуждено двустороннее сотрудничество между Министерством науки и образования Азербайджана и ВОЗ

Обсуждено двустороннее сотрудничество между Министерством науки и образования и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Обсуждено двустороннее сотрудничество между Министерством науки и образования и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Report, об этом написал глава ведомства Эмин Амруллаев на своей странице в соцсети.

"Сегодня мы встретились с представителем Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане и руководителем странового офиса Ханде Харманджи. На встрече обсуждались двустороннее сотрудничество с организацией, которую представляет гостья, и будущие перспективы", - отметил министр.