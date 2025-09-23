Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Министр национального образования Турции находится с визитом в Карабахе

    Наука и образование
    • 23 сентября, 2025
    • 11:13
    Министр национального образования Турции находится с визитом в Карабахе

    Делегация во главе с министром национального образования Турции Юсуфом Текином вместе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым посетила освобожденные от оккупации территории.

    Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, делегация побывала в средней школе №1 в Шуше, школе №1 имени Мирзы Улугбека в Физули и средней школе №1 в Агдаме, где ознакомилась с современной учебной средой, созданной в этих учреждениях.

    Юсуф Текин высоко оценил быстрые темпы восстановления и модернизации образовательной инфраструктуры в Карабахе.

    Он подчеркнул, что условия, созданные в школах Шуши, Физули и Агдама, будут способствовать подготовке будущих поколений Азербайджана к овладению современными знаниями и навыками.

