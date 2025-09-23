İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Türkiyənin milli təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

    Elm və təhsil
    • 23 sentyabr, 2025
    • 11:01
    Türkiyənin milli təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

    Türkiyənin milli təhsil naziri Yusuf Tekinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfəri çərçivəsində elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevlə birgə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olub.

    Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumata verilib.

    Bildirilib ki, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Şuşa şəhər 1 nömrəli, Füzuli şəhəri Mirzə Uluqbəy adına 1 nömrəli və Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəblərini ziyarət edərək bu təhsil ocaqlarında yaradılmış müasir tədris mühiti ilə yaxından tanış olub.

    Yusuf Tekin Qarabağın sürətli bərpa və yenidənqurma prosesinin bir hissəsi kimi müasir təhsil infrastrukturunun qısa müddətdə təkmilləşdirilməsini yüksək qiymətləndirib.

    O, Şuşa, Füzuli və Ağdam məktəblərində şagirdlər üçün yaradılmış müasir şəraitin Azərbaycanın gələcək nəsillərinin yüksək bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə xidmət etdiyini xüsusilə vurğulayıb.

    Elm və Təhsil Nazirliyi Türkiyənin milli təhsil naziri Yusuf Tekin
    Foto
    Министр национального образования Турции находится с визитом в Карабахе
    Foto
    Turkish education minister visits schools in liberated Azerbaijani regions

    Son xəbərlər

    11:41

    Bakıda Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyasının vebinarı təşkil olunub

    Fərdi
    11:40

    AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"

    Biznes
    11:32

    Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıb

    Region
    11:29
    Foto
    Video

    Gəncənin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    11:27
    Foto

    İƏT-in Əmək Mərkəzinin iclası keçirilib

    Digər
    11:25

    Arif Əsədov: "Əfsanələr Kuboku"nda iştirakım digər azərbaycanlılar üçün də yol aça bilər"

    Futbol
    11:18
    Foto

    Kərim Vəliyev Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının məzarını ziyarət edib

    Hərbi
    11:17
    Foto

    Azərbaycanda şüşə istehsalına investisiya qoyulacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti