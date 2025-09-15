Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Министр: Качественное образование не может обходиться дешево

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 22:42
    Люди часто думают, что можно подготовить высококвалифицированного врача, потратив на это мало средств, но это невозможно.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в эфире программе Hədəf на Азербайджанском Телевидении (AzTV).

    "Качественное образование не может обходиться дешево. Здесь важно правильно понять самый важный вопрос: средства, вложенные в образование, - это не расходы, а инвестиция. Чем больше инвестиций будет вложено, тем больше будет развиваться человеческий капитал и ресурсы. Наш подход заключается в том, что инвестиции в людей должны увеличиваться независимо от уровня их таланта, степени подготовки и навыков", - Э. Амруллаев. 

    Министр отметил, что впервые в вузах были расширены программы бюджетного образования.

    "Раньше многие частные вузы не принимали студентов на бюджетной основе, поскольку выделяемых средство на это было недостаточно. Но с этого года государство покрывает эти расходы. Мы дополнительно применили механизм программы SABAH. В результате, например, 180 студентов начали обучение в Университете ADA на бюджетной основе. Также эта возможность была создана в Бакинской высшей школе нефти и других вузах", - подчеркнул Эмин Амруллаев.

    Он добавил, что главная цель руководимого им ведомства заключается в том, чтобы инвестиции в образование обеспечивали развитие человеческого капитала и служили подготовке качественных специалистов в стране.

