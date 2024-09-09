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Министр: Хотелось бы видеть большей активности ученых в социальных сетях

Министр: Хотелось бы видеть большей активности ученых в социальных сетях 12:38
Наука и образование
9 сентября 2024 г. 13:06
Министр: Хотелось бы видеть большей активности ученых в социальных сетях

В обществе мало обсуждений на серьезные научные темы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая в понедельник в Баку на форуме азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

Министр отметил, что научные вопросы редко обсуждаются в общественных дебатах:

"Мы хотим перейти от шума к науке. Имена ученых, занимающихся серьезной наукой, мы видим только в журналах. Я иногда спрашиваю их, почему вы не активны в социальных сетях?".

По его словам, ученые объясняют свою неактивность в соцсетях нехваткой времени.

Министр также подчеркнул важность посещений школ в Азербайджане учеными из-за рубежа для общения со школьниками. "Я считаю, что нельзя добиться хороших результатов краткосрочными лекциями. Вовлечение молодых докторантов в исследования за рубежом на один-два года могло бы принести пользу", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Alimlərə sual verirəm ki, niyə sosial şəbəkələrdə aktiv deyilsiniz?

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