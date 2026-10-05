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    Министр: Главная миссия учителя - воспитание образованных и ответственных поколений

    Наука и образование
    • 05 октября, 2026
    • 09:46
    Министр: Главная миссия учителя - воспитание образованных и ответственных поколений

    Главная миссия учителя заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании образованных и ответственных поколений.

    Как сообщает Report, данное мнение выразил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем поздравлении по случаю 5 октября - Всемирного дня учителя.

    Он отметил, что преподавание - одна из самых сложных, но и самых почетных профессий:

    "Ваш самоотверженный труд, направленный на воспитание образованного, ответственного и патриотичного поколения, заслуживает глубокого уважения. Благодарю каждого из вас и желаю успехов в работе, чтобы вы всегда могли гордиться результатами своего труда".

    Эмин Амруллаев Всемирный день учителя
    Nazir: Müəllimlik peşəsinin əsas missiyası həm də savadlı və məsuliyyətli nəsillər yetişdirməkdir
    Minister: Teacher's main mission is to nurture educated and responsible generations
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