    Наука и образование
    • 24 сентября, 2025
    • 10:28
    Министр: Число поступающих в вузы Азербайджана достигло рекордные 60 тыс. человек

    В Азербайджане 60 тыс. студентов поступили в местные университеты в этом году, что является рекордным показателем.

    Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на Саммите университетов Евразии в Баку.

    "В Азербайджане число студентов, поступающих в местные университеты, ежегодно увеличивалось и с 27 тыс. [в начале 2000-х годов] достигло 60 тыс. в этом году, что является максимальным показателем", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что параллельно значительно выросло и число азербайджанских студентов, решивших получить образование за рубежом.

    "В условиях глобальной открытости многие из тех, кто не поступает в местные университеты, предпочитают продолжить обучение в других странах", - сказал Амруллаев.

    Он также добавил, что стремительный рост числа студентов с высшим образованием в стране - это результат осознанного выбора молодежи и отражение экономических и социальных изменений в обществе.

    Nazir: Azərbaycanda universitetlərə qəbulda rekord göstərici qeydə alınıb

