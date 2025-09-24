Министр: Число поступающих в вузы Азербайджана достигло рекордные 60 тыс. человек

В Азербайджане 60 тыс. студентов поступили в местные университеты в этом году, что является рекордным показателем.

Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на Саммите университетов Евразии в Баку.

"В Азербайджане число студентов, поступающих в местные университеты, ежегодно увеличивалось и с 27 тыс. [в начале 2000-х годов] достигло 60 тыс. в этом году, что является максимальным показателем", - отметил министр.

Он подчеркнул, что параллельно значительно выросло и число азербайджанских студентов, решивших получить образование за рубежом.

"В условиях глобальной открытости многие из тех, кто не поступает в местные университеты, предпочитают продолжить обучение в других странах", - сказал Амруллаев.

Он также добавил, что стремительный рост числа студентов с высшим образованием в стране - это результат осознанного выбора молодежи и отражение экономических и социальных изменений в обществе.