Министр: Египет хочет обновить соглашение по сотрудничеству в области образования с Азербайджаном

Каир. 29 марта. REPORT.AZ / Египет заинтересован в обновлении соглашения о сотрудничестве в области образования с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом находящимся с визитом в Египте азербайджанским журналистам заявил министр высшего образования Египта Ашраф аш-Шиха.

"В 2012 году истек срок соглашения по сотрудничеству в области образования. Мы хотели бы обновить его", - заявил министр.

По его словам, около 100 египетских студентов получают образование в вузах Азербайджана, из них 50 уже вернулись в Египет. Министр отметил, что эти студенты в основном изучают в Азербайджане математику, медицину, геологию.

Он также выразил надежду на увеличение количества азербайджанских студентов, получающих образование в Египте.

Говоря о сотрудничестве с азербайджанскими вузами, Ашраф аш-Шиха сказал, что ведется работа по подписанию соглашения с Университетом АДА: "Недавно в Египет приезжал ректор университета Хазар. На встрече с ним мы обсудили перспективы нашего сотрудничества".

Он напомнил, что между египетским университетом Айн Шамс, в котором преподают также азербайджанский язык, а также Бакинским Государственным Университетом имеется соглашение об обмене студентами.

Министр Ашраф аш-Шиха также добавил, что направил азербайджанскому коллеге Микаилу Джаббарову приглашение посетить Египет.