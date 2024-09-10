Министр: Эффективность обучения значительно снижается в последние две недели учебного года

Наши наблюдения дают основание говорить, что 20-30% учащихся к концу IV и VI классов плохо осваивают учебную программу.

Наши наблюдения дают основание говорить, что 20-30% учащихся к концу IV и VI классов плохо осваивают учебную программу.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Министр отметил, что эффективность обучения значительно снижается в последние две недели учебного года после 31 мая: "Такое впечатление, что в это время все уже думают о летних каникулах".

Он также обратил внимание на то, что в школах административная работа ставится выше процесса обучения: "Как сделать так, чтобы наши педагоги занимались обучением учеников? Если ученики хорошо осваивают учебную программу и выполняют задания, то в этом случае можно заниматься дополнительной работой".