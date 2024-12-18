Эмин Амруллаев дал директорам рекомендации по улучшению взаимодействия в школах

20:40

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с директорами общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку.

Как сообщает Report, на встрече также присутствовали руководители структурных подразделений министерства, директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (ГАДОО) Эшги Багиров, врио начальника Управления образования города Баку, заместитель директора ГАДОО Нармина Гусейнова и директора школ Сабаильского и Низаминского районов.

Министр в ходе выступления подчеркнул, что реформы в сфере образования проводятся непрерывно, и правильное управление является одним из основных приоритетов этого процесса. Он также подчеркнул необходимость более широкого и эффективного использования электронных услуг. Амруллаев рассказал о важности продолжающейся деятельности по повышению качества образования, совершенствованию образовательной среды и модернизации управления.

Он особо отметил важность задач, возложенных на руководителей школ. На встрече министр обратил внимание на современные вызовы, стоящие перед школами, развитие сотрудничества между школой и обществом, а также важность продвижения инклюзивного образования.

Особое внимание было уделено вопросам авторитета школы и учителя, предотвращению негативных явлений и укреплению морально-психологической среды в образовательных учреждениях. Министр дал рекомендации по эффективному выстраиванию отношений между учениками, учителями и родителями.

Во время встречи состоялся обмен мнениями, а также обсуждение путей решения существующих проблем в сфере образования.