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    Хикмет Гаджиев: Партнерство с НАТО основано на общих интересах и практическом сотрудничестве

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 15:19
    Хикмет Гаджиев: Партнерство с НАТО основано на общих интересах и практическом сотрудничестве

    Азербайджан как надежный партнер НАТО последовательно вносит вклад в международный мир и безопасность, в том числе участвуя в международных миротворческих операциях.

    Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, встреча с Комитетом заместителей постоянных представителей НАТО в формате "НАТО - Азербайджан" предоставила возможность оценить прогресс в развитии партнерства между сторонами, а также обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки.

    Гаджиев отметил, что за прошедшие годы сотрудничество Азербайджана с НАТО превратилось в многоплановое партнерство, охватывающее политический диалог, а также практическое взаимодействие в сферах обороны, безопасности и наращивания потенциала.

    "В 1994 году Азербайджан присоединился к этому партнерству в условиях войны и неопределенности. Сегодня мы говорим с позиции страны, восстановившей свой суверенитет, находящейся в условиях реального мира и несущей все большую региональную ответственность. Наше партнерство основано на взаимном уважении, общих интересах и практическом сотрудничестве. Мы готовы и дальше развивать его во имя безопасного, взаимосвязанного и мирного Южного Кавказа", - написал он.

    Хикмет Гаджиев Североатлантический альянс (НАТО)
    Hikmət Hacıyev: NATO ilə tərəfdaşlığımız qarşılıqlı hörmətə, ortaq maraqlara və praktiki əməkdaşlığa əsaslanır
    Hajiyev: Azerbaijan's partnership with NATO based on shared interests, practical co-op
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