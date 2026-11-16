Хикмет Гаджиев: Партнерство с НАТО основано на общих интересах и практическом сотрудничестве
- 16 ноября, 2026
- 15:19
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Азербайджан как надежный партнер НАТО последовательно вносит вклад в международный мир и безопасность, в том числе участвуя в международных миротворческих операциях.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети X.
По его словам, встреча с Комитетом заместителей постоянных представителей НАТО в формате "НАТО - Азербайджан" предоставила возможность оценить прогресс в развитии партнерства между сторонами, а также обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Гаджиев отметил, что за прошедшие годы сотрудничество Азербайджана с НАТО превратилось в многоплановое партнерство, охватывающее политический диалог, а также практическое взаимодействие в сферах обороны, безопасности и наращивания потенциала.
"В 1994 году Азербайджан присоединился к этому партнерству в условиях войны и неопределенности. Сегодня мы говорим с позиции страны, восстановившей свой суверенитет, находящейся в условиях реального мира и несущей все большую региональную ответственность. Наше партнерство основано на взаимном уважении, общих интересах и практическом сотрудничестве. Мы готовы и дальше развивать его во имя безопасного, взаимосвязанного и мирного Южного Кавказа", - написал он.
Today’s meeting with the NATO’s Committee of Deputy Permanent Representatives at “NATO+Azerbaijan”format provided an opportunity to assess the progress of Azerbaijan-NATO partnership and discuss developments on the regional and international agenda. As a reliable NATO partner, Azerbaijan has consistently contributed to international peace and security, including through its participation in international peace support operations. Over the years, Azerbaijan-NATO cooperation has evolved into a multifaceted partnership encompassing political dialogue and practical cooperation in defence, security and capacity-building. I states that “ in 1994 Azerbaijan joined this partnership in a time of war and uncertainty. Today we speak to you from a position of restored sovereignty, real peace and growing regional responsibility. Our partnership rests on mutual respect, shared interests and practical cooperation. We are ready to take it further, for a South Caucasus that is secure, connected and at peace”— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2026