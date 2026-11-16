Hikmət Hacıyev: NATO ilə tərəfdaşlığımız qarşılıqlı hörmətə, ortaq maraqlara və praktiki əməkdaşlığa əsaslanır
- 16 noyabr, 2026
- 15:13
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Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığı qarşılıqlı hörmətə, ortaq maraqlara və praktiki əməkdaşlığa əsaslanır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında yazıb.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, NATO-nun Daimi Nümayəndələrinin Müavinləri Komitəsi ilə "NATO+Azərbaycan" formatında keçirilən görüş Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının inkişafında əldə olunan irəliləyişi qiymətləndirmək, habelə regional və beynəlxalq gündəmdəki aktual məsələləri müzakirə etmək üçün fürsət yaradıb:
"Azərbaycan NATO-nun etibarlı tərəfdaşı kimi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə, o cümlədən beynəlxalq sülhə dəstək əməliyyatlarında iştirakı vasitəsilə ardıcıl töhfə verib. İllər ərzində Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı siyasi dialoqu, eləcə də müdafiə, təhlükəsizlik və potensialın gücləndirilməsi sahələrində praktiki əməkdaşlığı əhatə edən çoxşaxəli tərəfdaşlığa çevrilib".
Hikmət Hacıyev görüşdə bildirib ki, Azərbaycanın 1994-cü ildə müharibə və qeyri-müəyyənlik şəraitində bu tərəfdaşlığa qoşulub:
"Bu gün isə suverenliyini bərpa etmiş, real sülh şəraitində olan və regional məsuliyyəti getdikcə artan bir ölkə mövqeyindən danışırıq. Tərəfdaşlığımız qarşılıqlı hörmətə, ortaq maraqlara və praktiki əməkdaşlığa əsaslanır. Təhlükəsiz, əlaqəli və sülh şəraitində olan Cənubi Qafqaz naminə bu tərəfdaşlığı daha da inkişaf etdirməyə hazırıq".
*NATO’s Committee of Deputy Permanent Representatives* Today’s meeting with the NATO’s Committee of Deputy Permanent Representatives at “NATO+Azerbaijan”format provided an opportunity to assess the progress of Azerbaijan-NATO partnership and discuss developments on the regional and international agenda. As a reliable NATO partner, Azerbaijan has consistently contributed to international peace and security, including through its participation in international peace support operations. Over the years, Azerbaijan-NATO cooperation has evolved into a multifaceted partnership encompassing political dialogue and practical cooperation in defence, security and capacity-building. I states that “ in 1994 Azerbaijan joined this partnership in a time of war and uncertainty. Today we speak to you from a position of restored sovereignty, real peace and growing regional responsibility. Our partnership rests on mutual respect, shared interests and practical cooperation. We are ready to take it further, for a South Caucasus that is secure, connected and at peace”— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2026