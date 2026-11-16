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    Аллахшюкюр Пашазаде: Опыт сосуществования культур в Азербайджане может стать примером для Маскатского процесса

    Религия
    • 16 ноября, 2026
    • 15:17
    Аллахшюкюр Пашазаде: Опыт сосуществования культур в Азербайджане может стать примером для Маскатского процесса

    Азербайджанская модель сосуществования различных культур и цивилизаций может послужить ориентиром для Маскатского процесса.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде на Форуме Маскатского плана действий, проходившем 15-16 ноября в Маскате (Оман).

    По его словам, в решении главной задачи современности - сохранении мира - необходимо тесное взаимодействие государственных руководителей, общественных и религиозных лидеров:

    "В многонациональном и многоконфессиональном Азербайджане, известном исторически сложившимися традициями толерантности, где этническое и религиозное многообразие ценится как национальное достояние, религиозная толерантность и межконфессиональное согласие поддерживаются на государственном уровне. Ценный исторический опыт Азербайджана в налаживании мостов между представителями различных культур и цивилизаций, в их совместном проживании, а также образцовая модель толерантности может быть рассмотрена в качестве ценного примера для Маскатского процесса".

    Аллахшюкюр Пашазаде: Опыт сосуществования культур в Азербайджане может стать примером для Маскатского процесса
    Аллахшюкюр Пашазаде: Опыт сосуществования культур в Азербайджане может стать примером для Маскатского процесса
    Аллахшюкюр Пашазаде: Опыт сосуществования культур в Азербайджане может стать примером для Маскатского процесса
    Аллахшюкюр Пашазаде: Опыт сосуществования культур в Азербайджане может стать примером для Маскатского процесса

    Аллахшукюр Пашазаде Азербайджанский мультикультурализм
    Фото
    Allahşükür Paşazadə: Azərbaycanın birgəyaşayış modeli Maskat prosesi üçün nümunə ola bilər
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