Аллахшюкюр Пашазаде: Опыт сосуществования культур в Азербайджане может стать примером для Маскатского процесса

Азербайджанская модель сосуществования различных культур и цивилизаций может послужить ориентиром для Маскатского процесса.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде на Форуме Маскатского плана действий, проходившем 15-16 ноября в Маскате (Оман).

По его словам, в решении главной задачи современности - сохранении мира - необходимо тесное взаимодействие государственных руководителей, общественных и религиозных лидеров:

"В многонациональном и многоконфессиональном Азербайджане, известном исторически сложившимися традициями толерантности, где этническое и религиозное многообразие ценится как национальное достояние, религиозная толерантность и межконфессиональное согласие поддерживаются на государственном уровне. Ценный исторический опыт Азербайджана в налаживании мостов между представителями различных культур и цивилизаций, в их совместном проживании, а также образцовая модель толерантности может быть рассмотрена в качестве ценного примера для Маскатского процесса".