Министр: В Азербайджане будет создана электронная система перевода студентов из одного вуза в другой

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "До конца этого года будет создана электронная система перевода студентов из одного вуза в другой".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, несколько лет назад в данной области встречались некоторые негативы, что вызывало справедливое недовольство населения и, в частности, студентов: "В прежние критерии будут внесены радикальные изменения. Применение новой системы поможет устранить зависимость от человеческого фактора. Считаю, что работа в данном направлении завершится в ближайшее время".