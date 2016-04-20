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    Министр: В Азербайджане будет создана электронная система перевода студентов из одного вуза в другой

    В прежние критерии будут внесены радикальные изменения

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "До конца этого года будет создана электронная система перевода студентов из одного вуза в другой".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров.

    По словам министра, несколько лет назад в данной области встречались некоторые негативы, что вызывало справедливое недовольство населения и, в частности, студентов: "В прежние критерии будут внесены радикальные изменения. Применение новой системы поможет устранить зависимость от человеческого фактора. Считаю, что работа в данном направлении завершится в ближайшее время".

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