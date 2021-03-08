Министр: 83% учителей в Азербайджане - женщины

"Сегодня женщины занимают лидирующие позиции во всех сферах общественно-политической жизни нашей страны".

"Сегодня женщины занимают лидирующие позиции во всех сферах общественно-политической жизни нашей страны".

По информации Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев написал на своей странице в Facebook.

"83% учителей в Азербайджане - женщины. Уверенно могу сказать, что наши самоотверженные женщины растят сыновей нашей Родины и как мамы, и как педагоги. Они стояли за спинами наших солдат в 44-дневной войне. Сердечно поздравляю всех женщин с Международным женским днем, желаю им крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе”.