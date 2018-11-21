Министр: 60% выпускников Госпрограммы работают в частном, 40% - в госсекторе

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "60% выпускников Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах работают в частном, 40% - в государственном секторе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, большая их часть вносит вклад в систему высшего образования: "Многие выпускники Госпрограммы преподают в университетах или же работают на других должностях".