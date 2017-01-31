Министерство: Выпускникам этого года Университета "Кавказ" выдадут дипломы Бакинского инженерного университета

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Обучающиеся как по техническим, так и по социальным и гуманитарным специальностям студенты Университета "Кавказ" ("Qafqaz Universiteti"), деятельность которого была приостановлена 16 января этого года, продолжат учебу в Бакинском инженерном университете".

Об этом Report заявил заведующий сектором отдела науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Сульхаддин Гезалов.

"Все студенты будут учиться в одном университете", - добавил официальный представитель министерства.

По его словам, выпускникам этого года также выдадут дипломы Бакинского инженерного университета.

Отметим, что на заседании коллегии минобразования на основе предложений, представленных комиссией по ликвидации Университета "Кавказ", был обсужден вопрос размещения студенческого контингента вуза в другие университеты. В результате обсуждений был одобрен вариант размещения после зимней сессии всех студентов данного вуза по своей специальности в Бакинском инженерном университете, созданном в статусе государственного университета по распоряжению президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2016 года.