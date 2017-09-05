Минобр: В новом учебном году первый урок будет посвящен Джоджуг Марджанлы

© Report

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о репетиции первого урока в общеобразовательных школах в 2017-2018 учебном году.

Как сообщает Report, целью является обеспечение более подробной информации о Джоджуг Марджанлы.

Согласно приказу, первый урок в общеобразовательных школах в 2017-2018 учебном году будет посвящен теме "Начало исторического возвращения в Джоджуг Марджанлы".

Директорам районных и городских отделов образования министерства образования Нахчыванской АР, управлений образования города Баку и Гянджи, непосредственно подведомственных Минобру общеобразовательных школ даны поручения подготовить первый урок 2017-2018 учебного года на тему "Начало исторического возвращения в Джоджуг Марджанлы", начать занятия исполнением гимна страны учениками, обеспечить их информирование в соответствии с их возрастом.

Контроль за исполнением приказа поручен замминистру Джейхуну Байрамову.