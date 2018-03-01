Министерство: Распоряжение президента о повышении заработной платы коснется 240 000 работников образования

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана обнародовало число работников образования, зарплата которых была повышена согласно распоряжению президента.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 февраля 2018 года "О повышении заработной платы работников учебных заведений" в среднем коснется 240 000 работников образования.

Отметим, что согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 % повышены ежемесячные должностные оклады работников учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета (за исключением высших учебных заведений).

Напомним, что с 2014 года диагностическую оценку по стране прошли около 140 000 педагогов. Согласно соответствующим распоряжениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, зарплата всех педагогов, прошедших диагностическую оценку, повышена.