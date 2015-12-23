​Минобразования: Среди выпускников средних школ сократилось число двоечников

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ За последние 3 года среди выпускников общеобразовательных школ сократилось число двоечников.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Отмечается, что по сравнению с 2012 годом, в 2015 году статистика двоечников среди выпускников IX классов сократилась на 14%: "Это дает основание говорить о наличии положительных тенденций в качестве образования по уровню общего образования".

В то же время, в 2014-2015 учебном году 15 выпускников общеобразовательных школ набрали на вступительных экзаменах максимальное количество баллов (700 баллов): "357 лиц, прошедших курсы на основе современных профессиональных стандартов, были назначены директорами школ. По итогам 2014-2015 учебного года, 131 успешно окончивших среднюю школу учащихся удостоены золотой, а 21 - серебряной медали".

Кроме того, с 2015-2016 учебного года в 10-11 классах 50-ти школ Баку, Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира и Ширвана обучение ведется с определенным уклоном.