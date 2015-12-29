​Минобразования Азербайджана: Будет рассмотрен вопрос повышения платы за обучение в вузах

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Вопрос повышения платы за обучение будет рассмотрен в марте 2016 года".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Аппарата министерства образования Ягуб Пириев.

По его словам, повышение платы за обучение входит в полномочия вузов: "Данный вопрос вновь останется в полномочии указанных учебных заведений. Пока на повестке не стоит вопрос повышения платы за обучение. В марте в университетах составят новый учебный план. Тогда и рассмотрят указанный вопрос".