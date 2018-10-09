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    Министерство образования прояснило вопрос сертификации учителей

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Проект правил, который будет регулировать процесс сертификации преподавателей государственных общеобразовательных учебных заведений, находится на стадии обсуждения.

    Как сообщили Report в министерстве образования, распространяемая в социальных сетях и различных средствах массовой информации в последнее время информация о проведении сертификации в общеобразовательных учебных заведениях не соответствует действительности.

    В министерстве отметили, что с целью предотвращения формирования среди общественности ошибочного мнения о таком важном мероприятии в настоящее время с участием специалистов обсуждается проект "Правила сертификации преподавателей государственных общих учебных заведений": "После завершения обсуждений итоговый документ будет представлен правительству на утверждение.

    После утверждения правил будет предоставлена официальная информация о времени и форме проведения процесса сертификации".

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