Министерство образования проведет республиканский конкурс "Шаг в Цифровое будущее"

Министерство образования совместно с международной образовательной компанией "Алгоритмика" проведет республиканский конкурс "Шаг в Цифровое будущее" для учащихся V-IX классов в рамках глобального движения "Час кода".

Министерство образования совместно с международной образовательной компанией "Алгоритмика" проведет республиканский конкурс "Шаг в Цифровое будущее" для учащихся V-IX классов в рамках глобального движения "Час кода".



Как сообщает Report, цель конкурса, и в целом, движения, направлена не только на развитие навыков программирования для тех, кто планирует связать свою судьбу с IT-индустрией, но и на использование современных интерактивных технологий в обучении.

Также, организация очередного конкурса в рамках проекта "Цифровые навыки", ещё раз продемонстрирует учащимся, насколько предмет Информатика может быть увлекательным.

В рамках конкурса участники должны будут последовательно пройти три этапа, сложность которых постепенно будет увеличивается.



Первый этап конкурса будет проходить в режиме онлайн в течение 3 дней, где все зарегистрированные ученики будут решать задачи на платформе проекта "Цифровые навыки".

Учащиеся, успешно выполнившие задания первого этапа, будут допущены на следующий этап, который будет проводиться онлайн в течение одного дня.



На втором этапе конкурса, для оценки навыков программирования и алгоритмического мышления ученикам будут даны различные задания.



Исходя из количества правильно решенных задач и времени, затраченного на их решение, для участия в заключительном этапе будут отобраны ученики с наивысшими результатами.



Ученики, успешно прошедшие в финальный этап конкурса, будут разделены на команды. В финале они должны будут в реальном времени на глазах у жюри продемонстрировать свои навыки работы с творческими проектными через языки программирования.

Победители конкурса будут награждены ценными подарками.