Минобразования прокомментировало вопрос о преждевременном проведении некоторыми учебными заведениями "Последнего звонка"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министерство образования прокомментировало вопрос проведения некоторыми учебными заведениями "Последнего звонка" прежде времени.

Как сообщили в министерстве образования в ответ на запрос Report, в некоторых школах последний звонок проводится сегодня: "Мероприятия проходят с согласия министерства образования. Причина в том, что в связи с проведением в Баку Гран-при Европы "Формулы-1" движение транспорта на улицах, пролегающих вдоль Бакинского городского кольца, с 14 июня будет полностью ограничено".

Напомним, что министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении в Азербайджане "Последнего звонка". Согласно распоряжению, церемония по случаю "Последнего звонка" может проводиться только 14-го июня на территории учебного заведения. Однако, в некоторых районах и городах Азербайджана, в том числе в столичных районах "Последний звонок" провели раньше времени.

Отметим, что 14 июня выпускниками IX классов будут 110 222, XI классов - 88 591, XII классов - 856 учащихся.

В первый класс в очередном 2016/2017 учебном году ожидается прием 164 033 детей.