Министерство образования приняло решение о присоединении двух бакинских школ к гимназиям

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Полные средние школы № 133 и 150, находящиеся в подчинении Управления образования по городу Баку, присоединены к элитарной гимназии им. И.Эфендиева и школе-лицею № 6 им. Т.Исмаилова. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Согласно информации, средняя школа № 133, капитально отремонтированная в 2011 году, рассчитана на 400 учеников. Здесь обучаются 336 школьников и работают 39 учителей. Средняя школа № 150, отремонтированная в том же году, рассчитана на 800 учеников. В школе образование получают 507 учеников, а педагогический коллектив состоит из 92 человек: "Присоединение вышеуказанных школ к близлежащим среднеобразовательным учебным заведениям с высокими показателями послужит повышению качества образования и рациональности управления".

Как сообщили в Управлении образования, данное решение принято в рамках рационализации сети учебных заведений, предусмотренной в "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской республике".