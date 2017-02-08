Министерство образования представило правительству новые предложения по приему в вузы Азербайджана

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министерство образования представило правительству новые предложения по приему в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр образования Микаил Джаббаров.

Он отметил, что число студентов в высших учебных заведениях будет постепенно увеличиваться.

По словам М. Джаббарова, на основе обращений вузов в министерство образования, правительству представлены новые предложения по расширению приема в высшие учебные заведения с условием внедрения подготовительного года в образовательной системе. Министр подчеркнул, что предложения предусматривают увеличение численности студентов в вузах.

Он добавил, что сейчас предложения находятся на рассмотрении правительства: "Если они будут приняты, численность студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, увеличится. Студенты с высокими академическими достижениями смогут начать учебу сразу, а те, кто не смог продемонстрировать необходимый уровень знаний, но хотят получить высшее образование, предварительно пройдут специальные подготовительные курсы при вузах".