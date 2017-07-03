Минобразования: Обсуждается внесение изменений в форму оценки учеников

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "В министерстве образования с участием отдельных экспертов обсуждается внесение изменений в форму оценки учеников".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что по результатам обсуждений будет дана подробная информация.

Напомним, что директор Института образования Эмин Амруллаев во время выступления на семинаре управления образования города Баку на тему "Формативная и суммативная оценка" заявил, что в это лето в форме оценки учеников в школе планируются изменения. Он отметил, что в чем именно будут заключаться изменения, будет известно после выслушивания предложений учителей.