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Министерство образования о строящихся в Карабахе школах

Министерство образования о строящихся в Карабахе школах Министерство образования распространило информацию в связи со строящимися на освобожденных территориях школами.
Наука и образование
30 марта 2022 г. 11:21
Министерство образования о строящихся в Карабахе школах

Министерство образования распространило информацию в связи со строящимися на освобожденных территориях школами.

Как сообщает Report, в Шуше и Агдаме продолжается строительство школ на 960 ученических мест.

Отмечается, что в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, строится полная средняя школа на 288 ученических мест.

Кроме того, готовится проектно-сметная документация на строительство полной средней школы на 960 мест в Джебралие и Физули, а также на капитальный ремонт школы на 144 ученических места в поселке Суговушан.

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