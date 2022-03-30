Министерство образования о строящихся в Карабахе школах

Министерство образования распространило информацию в связи со строящимися на освобожденных территориях школами.

Министерство образования распространило информацию в связи со строящимися на освобожденных территориях школами.

Как сообщает Report, в Шуше и Агдаме продолжается строительство школ на 960 ученических мест.

Отмечается, что в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, строится полная средняя школа на 288 ученических мест.

Кроме того, готовится проектно-сметная документация на строительство полной средней школы на 960 мест в Джебралие и Физули, а также на капитальный ремонт школы на 144 ученических места в поселке Суговушан.