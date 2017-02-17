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    Минобразования Азербайджана: Снежная погода довольно негативно повлияла на посещаемость в бакинских школах

    “Закрытие школ не предусматривается”

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Снежная погода довольно негативно повлияла на посещаемость учеников в школах Баку". 

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов. 

    Представитель министерства добавил, что низкая посещаемость отмечается чаще всего в школах, находящихся в районах, где выпало много снега. "Несмотря на то, что посещаемость снизилась, закрытие школ не предусматривается".

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