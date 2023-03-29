Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами

В настоящее время вакантны 160 мест заведующих детскими садами.

В настоящее время вакантны 160 мест заведующих детскими садами.

Об этом Report заявил начальник отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

По его словам, с начала этого года в Баку и регионах были трудоустроены более 100 воспитателей, успешно прошедших конкурс по приему на работу в государственные дошкольные учебные заведения (детские сады): "В ближайшее время будет объявлен конкурс по приему на работу заведующих детскими садами. В настоящее время вакантны около 160 мест заведующих детсадами".

Отметим, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым 20 декабря 2021 года распоряжению о совершенствовании управления в государственной системе дошкольного образования, государственные дошкольные учебные заведения (за исключением детских домов), находящиеся в подчинении местных органов исполнительной власти (по городу Баку - Исполнительной власти города Баку, по городу Гянджа - Исполнительной власти города Гянджа), переданы в подчинение Министерства науки и образования.