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Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами

Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами В настоящее время вакантны 160 мест заведующих детскими садами.
Наука и образование
29 марта 2023 г. 10:42
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами

В настоящее время вакантны 160 мест заведующих детскими садами.

Об этом Report заявил начальник отдела организации и управления общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

По его словам, с начала этого года в Баку и регионах были трудоустроены более 100 воспитателей, успешно прошедших конкурс по приему на работу в государственные дошкольные учебные заведения (детские сады): "В ближайшее время будет объявлен конкурс по приему на работу заведующих детскими садами. В настоящее время вакантны около 160 мест заведующих детсадами".

Отметим, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым 20 декабря 2021 года распоряжению о совершенствовании управления в государственной системе дошкольного образования, государственные дошкольные учебные заведения (за исключением детских домов), находящиеся в подчинении местных органов исполнительной власти (по городу Баку - Исполнительной власти города Баку, по городу Гянджа - Исполнительной власти города Гянджа), переданы в подчинение Министерства науки и образования.

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Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyi: “Hazırda 160 bağça müdiri vəzifəsi boşdur” - EKSKLÜZİV

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