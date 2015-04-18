Министерство: Если в учебных заведениях встречаются факты сбора денег под предлогом Европейских игр - это безнравсвенно

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "В последние дни встречаются некоторые публикации и комментарии по поводу сбора в учебных заведениях денежных средств под различными предлогами. Иногда подобную информацию на уровне слухов, умышленно просачивают для общественного обсуждения и суть их не вполне понятна". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя отдела информации, заведующий сектором по работе с НПО и СМИ министерства образования Джасарет Валехов.

Он сказал, что если в каком-либо учебном заведении есть факты сбора денежных средств, то об этом нужно заявит открыто, а не анонимно: "Если обращение будет оставлено без внимания и не будут приняты какие-либо меры, то в этом случае можно выносить это на обсуждение. Если существуют подобные факты, то это незаконно и противоречит общей концепции образования. Если этот нелицеприятный факт, как отмечается в некоторых органах СМИ, происходит под предлогом проведения Европейских игр, то это не только противозаконно, но и безнравственно. Это попытка запятнать значимость столь престижного мероприятия. Мы еще раз заявляем, что лица, обладающие достоверной информацией по подобным фактам, должны обратиться на горячую линию министерства 146-1 или же в правоохранительные органы республики".