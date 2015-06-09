Микаиль Джаббаров: Я не знаком с мнением Гаджибалы Абуталыбова, наверное это недоразумение

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Министр образования Микаиль Джаббаров внес ясность в вопрос о создании парка на месте 20-й школы в Баку. Как сообщает Report, министр в своем заявлении журналистам отметил, что эскиз школы утвержден согласно действующему законодательству Азербайджана.

"Если все пойдет по графику, строительство 20-й школы планируется завершить в 2016-2017 гг.", - подчеркнул министр.

М.Джаббаров прокомментировал слова главы исполнительной власти города Баку Гаджибалы Абуталыбова о создании парка на месте 20-й школы в Баку: "Гаджибала Абуталыбов сторонник образования. Я не знаком с мнением Гаджибалы Абуталыбова, наверное, было недоразумение. Думаю, что в этом деле никаких проблем не будет. Хочу подчеркнуть, что исполнительная власть города Баку за последние годы отремонтировала несколько школ, в которых учатся десятки тысяч школьников. Я, как житель столицы, выражаю благодарность Гаджибале Абуталыбову от имени тех школьников".

Министр также отметил, что ученики 20-й школы распределены по другим школам: "20-я школа одна из самых больших школ в республике. Там учатся около 3000 тыс. учеников. В связи с этим мы смогли распределить всех учеников в двух отдельных школах".