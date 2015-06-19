​Микаил Джаббаров выразил претензию официальному представителю минобразования Эстонии

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сегодня министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров принял заместителя генсека министерства образования Эстонии Мадиса Лепажо.

Об этом Report сообщили из министерства.

Отметив схожесть пройденного Эстонией и Азербайджаном пути развития, гость заявил, что системы образования обеих стран столкнулись с аналогичными проблемами, и выразил надежду на успешность выдвинутого Эстонией и Финляндией проекта, направленного на развитие системы высшего образования в Азербайджане.

В свою очередь, министр образования Микаил Джаббаров заявил о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, коснулся эстонского опыта в области образовательных реформ.

М.Джаббаров также отметил, что несанкционированное посещение в мае этого года студентами факультета международных отношений и педагогами Тартуского университета Эстонии оккупированных азербайджанских территорий противоречит дружественным отношениям между нашими странами и выразил надежду, что подобное впредь не повторится.

М.Лепажо выразил сожаление данным визитом и заявил о проведении в эстонских вузах просветительской работы для пресечения повторения подобных случаев.

М.Лепажо также заявил, что его визит в Баку в качестве вице-президента Европейского союза велосипедистов преследует целью принять участие на заседании правления структуры, посмотреть за соревнованиями на I Евроиграх, а также участвовать на церемонии награждения спортсменов.