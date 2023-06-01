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Микаил Джаббаров встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş

Микаил Джаббаров встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Наргиз Балакишиевой и Нихадом Мансимзаде.
Наука и образование
1 июня 2023 г. 16:51
Микаил Джаббаров встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Наргиз Балакишиевой и Нихадом Мансимзаде.

Как сообщает Report, на встрече Микаила Джаббарова с победителями второго конкурса обсуждалась работа, проделанная в рамках программы менторства, шаги, предпринятые на основе годового плана личностного развития победителей.

Министр поинтересовался работами в рамках программы. Были отмечены полезные инструменты для индивидуального развития, в том числе возможность участия победителей в мероприятиях и проектах, реализуемых Министерством экономики.

Победители конкурса отметили, что их интерес к современным методам, инновационным технологиям в области управления экономикой усилился благодаря программе менторства, они заинтересованы в получении новых знаний и навыков в этой области. Министр экономики дал победителям рекомендации по повышению знаний и навыков в области экономического менеджмента в соответствии с современными требованиями, совершенствованию управленческих навыков и пожелал победителям успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov ikinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

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