Микаил Джаббаров встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Наргиз Балакишиевой и Нихадом Мансимзаде.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках программы менторства встретился с победителями второго конкурса Yüksəliş ("Восхождение") Наргиз Балакишиевой и Нихадом Мансимзаде.

Как сообщает Report, на встрече Микаила Джаббарова с победителями второго конкурса обсуждалась работа, проделанная в рамках программы менторства, шаги, предпринятые на основе годового плана личностного развития победителей.

Министр поинтересовался работами в рамках программы. Были отмечены полезные инструменты для индивидуального развития, в том числе возможность участия победителей в мероприятиях и проектах, реализуемых Министерством экономики.

Победители конкурса отметили, что их интерес к современным методам, инновационным технологиям в области управления экономикой усилился благодаря программе менторства, они заинтересованы в получении новых знаний и навыков в этой области. Министр экономики дал победителям рекомендации по повышению знаний и навыков в области экономического менеджмента в соответствии с современными требованиями, совершенствованию управленческих навыков и пожелал победителям успехов в дальнейшей деятельности.