Микаил Джаббаров: Следует уделить внимание сфере изобретательства

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "При сегодняшних условиях следует повысить внимание к сфере изобретательства и защите прав интеллектуальной собственности в этой отрасли".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров в ходе выступления на международном семинаре на тему "Политика интеллектуальной собственности и научно-исследовательская деятельность в университетах, научно-исследовательских и экспериментально-конструкторских учреждениях".

Министр отметил, что основные ожидания от вузов не ограничиваются деятельностью в качестве научных учреждений: "Они стремительно превращаются в центры экономического роста, применяя знания и технологии".

М.Джаббаров подчеркнул, что для осуществления любой научной деятельности должны быть выделены инструменты обществом, государством, бизнес-структурами: "Здесь предусмотрены и материальные, и нематериальные инструменты".