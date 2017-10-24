Микаил Джаббаров: Продолжается обсуждение для подготовки новой госпрограммы по обучению за рубежом

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Мы поставили перед собой цель увеличить число получающих стипендии магистров и докторантов с 63% до 85-90% в общем количестве стипендиатов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров на XXI Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей.

По его словам, программа обучения за рубежом сыграла особую роль в подготовке в стране научных кадров: "Из 3558 стипендий, выделенных в рамках "Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2015-2017" годы, 63% были направлены на получение образования на ступенях магистратуры и докторантуры". Это значит, что эти молодые люди внесут свой вклад в развитие науки и образования в Азербайджане".

Министр коснулся осуществления второй госпрограммы: "Мы верим, что осуществление второй госпрограммы должно проходить на базе азербайджанских университетов. Иными словами, государственные ресурсы должны быть направлены на образование студентов на ступенях магистратуры и докторантуры не в иностранных государствах, а на базе местных высших учебных заведений, имеющих соответствующий научный и кадровый потенциал. Сейчас продолжается обсуждение для подготовки новой госпрограммы".

М. Джаббаров считает, что особое внимание нужно уделять подготовке кадров в различных сферах: "В настоящее время большая часть получающих образование докторантов приходится на гуманитарную, социальную и экономическую сферы. Однако приоритеты национальной экономики требует особого внимания на подготовку ученых в технологической, технической, сельскохозяйственной сферах".

Он также добавил, что более 50% из 720 выпускников 2017 года из групп SABAH приняты на степень магистра в местные высшие учебные заведения, 115 выпускников - в иностранные: "Это внесет вклад в расширение азербайджанской науки".