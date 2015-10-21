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    Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении конкурсов "Лучшая общеобразовательная школа" и "Лучший педагог"

    В связи с проведением конкурсов и регулированием данного процесса создан организационный комитет

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о проведении конкурсов "Лучшая общеобразовательная школа" и "Лучший педагог". 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. 

    Согласно приказу, в связи с проведением конкурсов "Лучшая общеобразовательная школа" и "Лучший педагог" и регулированием данного процесса в целях принятия коллегиальных решений создан организационный комитет. Также утвержден состав рабочей группы, которая проведет экспертизу документов, поступивших в организационный комитет в связи с участием в конкурсах. 

    Отметим, что ежегодное проведение конкурсов "Лучшая общеобразовательная школа" и "Лучший педагог" в связи с исполнением распоряжения президента Ильхама Алиева "Об учреждении наград лучшей общеобразовательной школы и лучшего педагога" от 4 сентября 2007 года, играет важную роль в выявлении творческих педагогов и отличающихся продуктивной деятельностью общеобразовательных школ.  

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