Микаил Джаббаров: По сравнению с 1990 годом, в этом году статистика поступивших в вузы абитуриентов выросла более чем в 2 раза

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Если в 1990 году в 17-ти азербайджанских вузах насчитывалось 105,1 тыс. студентов, в этом году насчитывается 51 вуз, где обучаются 160 тыс. студентов".

Как сообщает Report, об этом заявил на II Азербайджанском научном фестивале министр образования Микаил Джаббаров.

По словам министра, по сравнению с 1990 годом, в этом году статистика поступивших в вузы абитуриентов выросла более чем в 2 раза: "На данный момент более 33 тыс. человек в различных университетах и научных организациях страны заняты научными исследованиями, 11 874 из них являются докторами философии, а 2 495 - докторами наук".

М.Джаббаров заявил, что в современный период значение и роль науки и образования выходят за пределы возможностей получения новых знаний и использования их на деле: "Развитие мировой экономики настолько динамично, что в системе образования и бизнесе ощущается необходимость в совершенно иных компетенциях. В центре внимания государства также находятся защита научного потенциала и подготовка молодых научных кадров. С этой целью в стране ведется работа, направленная на повышение качества образования в докторантуре и получение образования молодыми кадрами за рубежом. Главная поставленная перед министерством задача заключается в расширении использования науки в целях повышения качества образования. Для этого министерство, совместно с Национальной академией наук Азербайджана и действующими в стране научными организациям и бизнес-структурами, пытается усилить связь между наукой и образованием и добиться развития связей в сфере научного сотрудничества".