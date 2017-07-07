Микаил Джаббаров: На 46% сократилось количество подаюших документы в магистратуру

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Хотя в этом году по сравнению с прошлым количество подавших документы на магистратуру сократилось на 46%, количество поступивших выросло на 34%".

Как сообщает Report, об этом на выпускном первых магистров НАНА заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, это является показателем мер, принимаемых для улучшения качества высшего образования, а также хорошая основа для развития в будущем научной базы.