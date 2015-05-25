​Микаил Джаббаров: К 2020 году в Азербайджане планируется переход к 12-летней системе образования

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при совместной организации Азиатского банка развития (АБР) и министерства образования Азербайджана проходит региональный форум на тему инновационной стратегии, поддерживающей переход к 12-летней системе образования. Как сообщает Report, министр образования Микаил Джаббаров в своем выступлении отметил, что конференция будет способствовать региональному диалогу на тему развития человеческих ресурсов посредством улучшения системы образования в регионе: "Основной целью создания новой системы образования является приведение ее в соответствие с международными стандартами".

Министр отметил, что в принятой по инициативе президента Ильхама Алиева "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане" нашло отражение положение о переходе к 12-летней системе образования: "Наряду с этим, к 2020 году Азербайджан планирует переход к 12-летней системе образования и обязательному образованию для детей в возрасте до 16 лет".

Посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши отметил развитие связей между двумя странами: "Важным фактором развития общества является высокий уровень образовательной системы. Считаю, что в Азербайджане наблюдаются положительные изменения в этой сфере".

Форум продолжился обсуждениями по теме.