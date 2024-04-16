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МГИМО объявил прием граждан Азербайджана

МГИМО объявил прием граждан Азербайджана Объявлен прием граждан Азербайджана в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел России.
Наука и образование
16 апреля 2024 г. 12:01
МГИМО объявил прием граждан Азербайджана

Объявлен прием граждан Азербайджана в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел России.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Гражданам Азербайджана в данном вузе выделено три места на уровне бакалавриата. Желающие принять участие в конкурсе абитуриенты должны зарегистрироваться, отправив с 16 по 22 апреля (за исключением субботы и воскресенья) необходимые документы на электронную почту [email protected], указав в качестве темы МГИМО.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Азербайджанской Республики, окончившие русский сектор средней школы с высокими оценками (4 и 5), которым до 30 июля 2024 года не исполнится 19 лет.

Студенты и выпускники высших учебных заведений не имеют право участвовать в конкурсе.

Образцы заданий и другую необходимую информацию можно получить на сайте www.mgimo.ru.

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