Между НАНА и компанией Thomson Reuters подписан Договор о сотрудничестве

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ 11 октября между Национальной академией наук Азербайджана, являющейся высшей научной организацией Азербайджанской Республики и осуществляющей государственную политику в научной сфере, и компанией "Thomson Reuters", которая известна мировой научной общественности как самый авторитетный источник научно-аналитической информации, был подписан Договор о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью НАНА, согласно данному договору, более 40 научно-исследовательских учреждений НАНА и работающие здесь ученые и специалисты получат возможность пользоваться данными платформы Web of Science компании "Thomson Reuters".

"Web of Science" является наукометрической (библиометрической) базой данных, которая обладает обширным собранием журналов с высоким индексом, книг, материалов конференций и прочих изданий и считается золотым стандартом в сфере научных новшеств и анализа в мире. В платформу "Thomson Reuters Web of Science" входят три основных каталога: "Расширенный индекс научного цитирования» ("Science Citation İndex Expanded"), "Индекс цитирования по общественным наукам" ("Social Sciences Citation İndex") и "Индекс цитирования по искусству и гуманитарным наукам" ("Arts and Humanities Citation İndex"). Все три каталога, охватывающие соответствующие научные области, представляют важную значимость для отечественных пользователей.

В рамках Договора предусмотрено проведение специалистами компании "Thomson Reuters" семинаров и тренингов на такие темы, как ознакомление с правилами публикации статей в журналах, которые включены в данную базу, популяризация научных новшеств, полученных в научных учреждениях, и отечественных ученых в международном пространстве и т.д.

В своем выступлении на мероприятии президент НАНА, академик Акиф Ализаде высоко оценил сотрудничество с "Thomson Reuters" и отметил, что данный Договор будет способствовать еще большему развитию науки в Азербайджане, повышению ее авторитета в мире и откроет новые возможности для исследователей. Академик Акиф Ализаде сообщил, что в последние годы в НАНА модернизируется инфраструктура научных учреждений, делаются значительные шаги для развития мультидисциплинарных исследований, с целью повышения эффективности научной деятельности лаборатории оснащаются передовыми технологиями и оборудованием, молодые ученые и специалисты направляются в различные научные центры мира для прохождения практики.

Затем выступила генеральный директор Департамента интеллектуальной собственности и науки компании "Thomson Reuters" по Развивающимся рынкам Вижи Кришнан. Она отметила, что представители компании "Thomson Reuters" довольны переходом сотрудничества с НАНА на новый уровень: "Согласно подписанному нами Договору, сотни исследователей-азербайджанцев получат возможность наладить успешное сотрудничество с международными научными центрами и присоединиться к авторитетной базе "Web of Science", число пользователей которой достигает 20 миллионов человек, чтобы добиться максимального развития местных возможностей". Также она подчеркнула: "Мы считаем сотрудничество с НАНА важным этапом в истории наших связей с Азербайджанской Республикой. Мы придаем особое значение профессиональному диалогу и верим, что сможем создать вместе с НАНА и ее научно-исследовательскими институтами сильную общую программу".

Далее в своем выступлении на мероприятии академик-секретарь НАНА, академик Расим Алигулиев отметил, что сотрудничество между НАНА и "Thomson Reuters" открывает широкие перспективы для отечественной науки. Академик подчеркнул, что использование данной научной базы позволит магистрантам и докторантам НАНА вести в будущем плодотворные научные поиски и будет способствовать получению ими инновационных научных результатов.