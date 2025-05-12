Между БГУ и Фондовым университетом Исламабада подписан меморандум о взаимопонимании

Между Бакинским государственным университетом (БГУ) и Фондовым университетом Исламабада (Пакистан) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Между Бакинским государственным университетом (БГУ) и Фондовым университетом Исламабада (Пакистан) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщили Report в БГУ.

Меморандум предусматривает широкий спектр направлений сотрудничества между двумя университетами, а также реализацию совместных проектов, проведение конференций, выставок, семинаров, симпозиумов, краткосрочных курсов, тренингов, а также совместных научных исследований. В документе отражены такие вопросы, как совместные публикации в научных журналах, разработка академических программ, проведение тренингов, обмен академическим, административным персоналом, студентами, магистрантами, докторантами и исследователями.

Меморандум подписали ректор БГУ Эльчин Бабаев и ректор Исламабадского фондового университета Мухаммад Калим Асиф.