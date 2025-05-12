О нас

Между БГУ и Фондовым университетом Исламабада подписан меморандум о взаимопонимании

Между БГУ и Фондовым университетом Исламабада подписан меморандум о взаимопонимании Между Бакинским государственным университетом (БГУ) и Фондовым университетом Исламабада (Пакистан) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Наука и образование
12 мая 2025 г. 19:23
Между БГУ и Фондовым университетом Исламабада подписан меморандум о взаимопонимании

Между Бакинским государственным университетом (БГУ) и Фондовым университетом Исламабада (Пакистан) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщили Report в БГУ.

Меморандум предусматривает широкий спектр направлений сотрудничества между двумя университетами, а также реализацию совместных проектов, проведение конференций, выставок, семинаров, симпозиумов, краткосрочных курсов, тренингов, а также совместных научных исследований. В документе отражены такие вопросы, как совместные публикации в научных журналах, разработка академических программ, проведение тренингов, обмен академическим, административным персоналом, студентами, магистрантами, докторантами и исследователями.

Меморандум подписали ректор БГУ Эльчин Бабаев и ректор Исламабадского фондового университета Мухаммад Калим Асиф.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBDU ilə İslamabad Fond Universiteti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
В Сумгайыте обнаружено тело 67-летней женщины
12 мая 2025 г. 19:28
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi